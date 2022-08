Mahmood torna con il Ghettolimpo Summer Tour il 27 agosto a Loano

Reduce dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato quadruplo disco di platino – Mahmood, dopo aver inaugurato il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, sarà il 27 agosto in Piazza Italia a Loano (SV), il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova, il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza e il 10 settembre al Codishow Festival di Codigoro (FE) (presso il Campo Sportivo ex Salesiani).

Accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori, Mahmood porta sul palco uno spettacolo sensazionale, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album “Ghettolimpo” e “Gioventù Bruciata”, tra cui “Soldi”, “Rapide”, “Nilo nel Naviglio” e “Rubini”. Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporterà il pubblico nell’immaginario dell’artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, fino agli iconici balli di “Klan” e “Kobra”.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 24 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

CALENDARIO GHETTOLIMPO SUMMER TOUR

Giovedì 7 luglio 2022 – Cavea Parco della Musica, Roma

Sabato 9 luglio 2022 – Brescia Summer Music 2022 (Arena Campo Marte), Brescia

Lunedì 11 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

Venerdì 15 luglio 2022 – Piazza del Popolo, San Severino Marche (MC)

Sabato 16 luglio 2022 – Arena dei Pini, Baia Domizia (CE)

Lunedì 18 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Summer Festival (Teatro al Castello), Roccella Jonica (RC)

Venerdì 22 luglio 2022 – Cava del Sole, Matera (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 – Luce Music Fest (Banchina S. Domenico), Molfetta (BA)

Venerdì 5 agosto 2022 – Sunny Hill Festival, Pristina (Kosovo)

Domenica 7 agosto 2022 – Gran Teatro Puccini, Torre del Lago (LU) (recupero del 26 luglio)

Giovedì 18 agosto 2022 – Stadio Comunale Monteponi, Iglesias (SU) (recupero del 31 luglio)

Sabato 27 agosto 2022 – Piazza Italia, Loano (SV)

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza

Sabato 10 settembre 2022 – Codishow Festival (Campo Sportivo ex Salesiani), Codigoro (FE)

