Lui trovato ubriaco alla guida, lei a fianco col metadone: coppia di Busalla nei guai

Ieri a Busalla i carabinieri della locale Stazione dell’Arma durante un controllo alla circolazione stradale in piazza Borzino hanno fermato un’auto.

A borde c’era un 48enne della zona, gravato da pregiudizi di polizia, che è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” e per “guida senza patente” poiché già revocata.

Inoltre, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa ed è stato sequestrato.

La passeggera di 45 anni, abitante a Genova, è stata trovata in possesso di 6 compresse di metadone senza la necessaria prescrizione medica ed è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.