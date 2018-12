Londra, S. Messa per le vittime: Bucci, Benveduti e Grosso posano 43 rose bianche

“Questa mattina insieme all’assessore comunale al Marketing territoriale Barbara Grosso e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti ho partecipato alla S. Messa nella Chiesa di St. Peter in Clerkenwell a Londra in onore delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Abbiamo deposto una corona di 43 rose bianche in loro memoria”.

Lo ha riferito oggi il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che insieme agli assessori è in missione nella capitale del Regno Unito per cercare investitori economici, promuovere la nostra Città e le eccellenze della Liguria.

Sindaco e assessori, dopo l’intensa missione di tre giorni, fitta di appuntamenti, rientreranno a Genova entro martedì prossimo.