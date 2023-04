Lodi: pedonalizzazione via Medaglie d’Oro alla Foce, approvata mozione a Tursi

Durante la seduta del consiglio comunale di ieri è stata approvata la mozione della consigliera del Partito democratico Cristina Lodi, che ha impegnato il sindaco e la giunta a rendere pedonale via delle Medaglie D’oro di Lunga Navigazione a Genova Foce.

“Il bicibus della scuola primaria Nazario Sauro, iniziativa di grande valore educativo e strategico – ha spiegato Lodi – è un’esperienza di valore nella nostra città, una buona pratica da replicare al fianco delle ottime realizzazioni di pedibus in molte scuole.

Facendo seguito alla segnalazione, nell’ambito di una commissione consiliare tenutasi nelle settimane scorse, degli organizzatori del ‘BicibuSauro’ sulla pericolosità dell’area in cui arriva il bicibus determinata dalla presenza di molte macchine e la mancanza di spazio per effettuare manovre nell’area di accesso all’edificio scolastico, si è deciso di presentare questa mozione per garantire la sicurezza di bambini e genitori e come segno di riconoscimento del valore sociale dell’iniziativa.

Le strade scolastiche sono previste dal codice della strada ma soprattutto sono la speranza per una città che dovrebbe diventare la città dei bambini e delle bambine.

Questa mozione è un primo passo per vedere concretizzata una norma già esistente e assicurare una sua piena attuazione.

Il nostro obiettivo è garantire che tutti bambini e le bambine possano muoversi in sicurezza, ma soprattuto si sentano parte di una comunità che, sfruttando spazi già pubblici, incoraggia la sensibilità alle tematiche ambientali e mette a loro disposizione spazi di socialità”.