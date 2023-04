Recco, campo del rugby: verifica dell’avanzamento lavori

Simona Ferro, assessore regionale allo sport e il sindaco di Recco Carlo Gandolfo hanno fatto un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori sul campo da rugby Carlo Androne di Recco.

Simona Ferro, assessore regionale allo Sport e il sindaco Carlo Gandolfo, ieri 11 aprile hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del campo da rugby comunale “Carlo Androne”. Nel campo del rugby sono in corso importanti lavori di riqualificazione e messa a norma della struttura. Le operazioni di restyling comprendono la sostituzione del tappeto sintetico con un nuovo sistema certificato.

Con la posa del nuovo manto di erba artificiale sarà incluso il Regolamento 22. E’ stato prescritto dall’organismo internazionale denominato World Rugby, e da quello nazionale FIR, che identifica gli standard di sicurezza minimi per l’attività sportiva. Per il restyling del campo “Carlo Androne” sono stati investiti 550mila euro. Un nuovo tappeto permetterà alla “Pro Recco Rugby”, società sportiva dilettantistica, di riprendere tutte le attività in serenità e sicurezza.

«L’assessore Ferro ha voluto verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori – ha sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo – si è informata sulle procedure di intervento e come queste si svilupperanno nei prossimi giorni. Un significativo contributo di 210mila euro è stato. Contributo riconosciuto al Comune di Recco da Regione Liguria – Settore Sport e Tempo Libero proprio per la messa a norma della struttura. Ringrazio l’assessore Ferro per l’attenzione dimostrata con la concessione del finanziamento». ABov