L’inno italiano eseguito da Il Volo per la Formula 1

Il 1° Novembre il trio, Il Volo, apre il Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna, eseguendo l’Inno di Mameli

IL VOLO è stato invitato ad aprire il “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” che si terrà domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il trio sarà il protagonista della cerimonia iniziale interpretando l’Inno d’Italia per omaggiare i piloti schierati in prossimità della linea di partenza.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno accettato di partecipare a questo prestigioso evento con entusiasmo, da sempre appassionati di Formula 1 e fieri di rappresentare l’Italia cantando il celebre Inno. «È un onore per noi essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l’Inno di Mameli, ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l’emozione! Ringraziamo il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i piloti» afferma Il Volo.

«Sono veramente lieto di annunciare pubblicamente che sarà Il Volo ad effettuare la performance canora dell’Inno di Mameli in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1 a Imola il 1 novembre 2020. Questo magnifico trio canoro caratterizza la musica e la cultura italiana nel mondo già da tempo e dunque chi meglio di loro poteva interpretare l’Inno italiano, emozionando in mondovisione gli spettatori del Gran Premio più atteso della stagione. Un ringraziamento particolare, oltre che agli artisti, al loro manager Michele Torpedine per la grande disponibilità ed entusiasmo nel supportare l’iniziativa che segna il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni» dichiara il Presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense.

“Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” è un nuovo appuntamento per la regione Emilia-Romagna, un ritorno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dopo 14 anni di assenza, nel calendario del Campionato Mondiale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla diretta televisiva e sull’acquisto dei biglietti www.autodromoimola.it.

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti de IL VOLO previsti per il 2020 in Italia sono stati posticipati al 2021.

Di seguito le date estive:

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

Di seguito le date nei Palasport:

16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 26 novembre 2020)

20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 4 dicembre 2020)

23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 30 novembre 2020)