Liguria, piano neve e gelo di Rfi: se allerta arancione/rossa treni ridotti del 50%

I programmi di circolazione dei treni in Liguria stilati da Rfi saranno modificati in anticipo in caso di allerta meteo “in varie fasi sulla base delle previsioni dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile”.

E’ una delle novità del nuovo “Piano Neve e Gelo” per il 2018/2019 presentato oggi in Regione Liguria dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino (FdI) insieme ai responsabili di Rete ferroviaria italiana (Rfi) per gestire “al meglio” la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate al maltempo.

I programmi di circolazione preventivamente pianificati prevedono una riduzione del servizio media pari al 30% in caso di allerta lieve (gialla/arancione) che sale al 50% nei casi di allerta grave (arancione/rossa).

Rientra tra le situazioni di criticità anche il fenomeno del gelicidio, che negli anni scorsi aveva creato non pochi problemi nelle tratte verso Genova.

La riduzione verrà programmata e annunciata il giorno precedente la dichiarazione di allerta. Il piano sarà attivato a partire dai due giorni precedenti la dichiarazione di allerta meteo.

Rete Ferroviaria Italiana ha comunque riferito di garantire l’impiego di oltre 170 persone aggiuntive per ogni turno di lavoro, dedicate alla gestione delle situazioni di emergenza per il mantenimento in efficienza degli impianti ferroviari e delle stazioni, per le informazioni al pubblico con un potenziamento degli agenti impiegati e alla gestione della circolazione e la gestione della circolazione.

Tutte le variazioni a quanto previsto dall’Orario Ufficiale saranno tempestivamente comunicate ai passeggeri utilizzando tutti i media del Gruppo FS Italiane (siti web trenitalia.com,fsnews.it, la sezione Infomobilità del sito RFI.it); gli account Twitter (@LeFrecce, @Fsnews_it e FSNewsRadio), a cui si aggiungono i tradizionali canali delle biglietterie, degli Uffici di Assistenza di Trenitalia, dei tabelloni elettronici, annunci sonori e locandine.