Liguria Digital Summit, il 13 dicembre all’auditorium agli Erzelli

“Una città e una regione dalla logistica complicata come Genova e la Liguria sono in qualche modo obbligate a scommettere sulle infrastrutture digitali. Per questo le istituzioni locali sono impegnate a favorire l’insediamento sul nostro territorio di aziende di livello mondiale che operano nel settore digital irrobustendo ulteriormente il già significativo distretto innovativo che fa perno sul Great Campus degli Erzelli”. Sono queste le parole con cui Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova, presenta il Liguria Digital Summit, il grande appuntamento in programma il prossimo 13 dicembre presso l’auditorium di Liguria Digitale realizzato da The Innovation Group, società di consulenza strategica specializzata nel settore digital in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e con il concerto di tutte le istituzioni del territorio e di realtà all’avanguardia nell’innovazione come l’Istituto Italiano di Tecnologia.

Tra i rappresentanti di azienda presenti Mr Alex Lin, Chief Representative per l’Italia di China Telecom, Fabio Florio, Business Development Manager di Cisco, Tiziano Salmi, Chief Information Officer di Iren. Simone Bigotti, Amministratore Delegato di BBBell, società torinese di telecomunicazioni wireless.

Presenti anche molte società di minori dimensioni ma fortemente innovative insieme a start up e strutture di supporto come i parchi tecnologici.

Un’intera sessione sarà dedicata ai temi della mobilità e della logistica e all’apporto che le nuove tecnologie possono dare alla soluzione dei problemi del traffico aggravati dal crollo del ponte Morandi.

“Crediamo nell’innovazione e nelle potenzialità delle nostre imprese e start up – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Genova e la Liguria hanno una lunga tradizione nell’alta tecnologia che pensiamo che essa possa rappresentare una chiave di volta importante anche per lo sviluppo futuro del nostro tessuto produttivo. L’innovazione e il digitale sono una grande opportunità anche per settori appartenenti alla nostra tradizione, come l’artigianato locale di eccellenza”.

Il Sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti invieranno videomessaggi.