“Libri sotto l’albero” a Loano, in biblioteca la presentazione di “Due zaini e un camallo”, promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione l’Aps #cosavuoichetilegga, il Mondadori Bookstore di Loano, Pro Loco Loano APS, Cai Loano e l’Associazione Dopodomani Onlus.

Venerdì 6 gennaio 2023 alle 18 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione di “Oh, oh, camallo”, il nuovo numero della rivista “Due zaini e un camallo” edita dalla omonima associazione culturale. Saranno presenti Luca Riolfo e Valentina Staricco, autori della rivista, e il maestro/artista Giovanni Pazzano. Con “Oh, oh, camallo” l’associazione culturale “Due zaini e un camallo” di Loano e Borgio Verezzi porta a compimento il suo ultimo progetto, con il quale persegue l’obiettivo principale di far conoscere la Liguria sotto molteplici aspetti.

Spiegano Luca Riolfo e Valentina Staricco: “Abbiamo prodotto 7 edizioni monografiche e più di 101 itinerari ed esperienze e siamo ancora qui a parlare di territorio senza aver esaurito argomenti per farlo. Le idee da cucire sulla nostra regione sono infinite e spaziano tra boschi, borghi, mare e tradizioni, storie e leggende e, soprattutto, persone”. In questo nuovo numero troveremo il maestro Massimo Morini, leader dei Buio Pesto (famosa band dialettale ligure) che si racconta attraverso la canzone “Liguria 235”; a questa Luca e Valentina hanno affiancato un progetto cartografico del tutto insolito e l’estro del maestro Giovanni Pazzano, che ha dato vita a quattro rappresentazioni cartografiche in dialetto ligure per rafforzare ancora di più il senso di appartenenza di “Due zaini e un camallo” al proprio territorio, del quale l’associazione cerca di valorizzare ogni minimo aspetto.

L’incontro è a cura dell’Aps #cosavuoichetilegga e del Mondadori Bookstore di Loano. Conduce Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano). Ingresso libero.