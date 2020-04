L’ex Samp Viviano mette all’asta i suoi cimeli per beneficienza

L’ex portiere della Sampdoria Emiliano Viviano, residente a Brescia, città colpita pesantemente dal Covid-19, ha deciso di mettere in vendita a scopo benefico e a favore della ricerca e dei soccorritori e del personale medico e paramedico, alcuni pezzi della sua collezione.

“Ho deciso – scrive Viviano su Instagram – di mettere in asta insieme con #ArenbiOnlus alcuni pezzi della mia collezione, soprattutto maglie che ho scambiato negli anni in campo o che ho ricevuto in regalo da compagni e avversari; il ricavato verrà usato per acquistare mascherine e DPI per operatori sanitari.

Per partecipare alle aste trovate il link nella mia biografia ed in quella di @arenbionlus ⬅️

Grazie a chi vorrà partecipare ❤️ #farebeneportabene #ev #emilianoviviano #mettilabarriera”