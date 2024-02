Lewis Hamilton passa alla Ferrari nel 2025: Toto Wolff annuncia l’addio alla Mercedes

Il 1° febbraio, una notizia sconvolgente nel mondo della Formula 1: Lewis Hamilton si unirà alla Ferrari. La comunicazione ufficiale è giunta direttamente dalla Mercedes, superando la Ferrari nella rivelazione di questa sorprendente mossa di mercato.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

Lewis Hamilton, il celebre pilota britannico, diventerà ufficialmente un membro della scuderia Ferrari nella mattinata del 1° febbraio. Questo annuncio ha rappresentato una vera e propria svolta per la F1 e per Maranello, soprattutto quando si rifletteva sul destino di Carlos Sainz dopo il rinnovo di contratto di Leclerc.

Team Statement Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ha comunicato la separazione da Lewis Hamilton alla fine della stagione 2024, poiché Hamilton ha attivato una clausola di rescissione nel contratto annunciato l'anno scorso.

David Croft, la storica voce della F1 su Sky Sport UK, ha commentato il trasferimento di Hamilton alla Ferrari con entusiasmo: "Lewis Hamilton alla Ferrari! Ho sempre pensato che un giorno sarebbe successo, e finalmente sembra che accadrà nel 2025. È una mossa simile a quando Hamilton firmò per la Mercedes, e come allora, non vedo aspetti negativi. Wow, sicuramente il colpo di mercato più significativo, proprio nel giorno di chiusura del calciomercato”.