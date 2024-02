San Fruttuoso, domenica torna la Fiera di Sant’Agata

A San Fruttuoso sono di scena lo shopping e la tradizione genovese

Genova – Domenica 4 febbraio, il quartiere di San Fruttuoso ospita la tradizionale Fiera di Sant’Agata, un evento atteso dai genovesi e fissato ogni prima domenica di febbraio.

La fiera, legata alla santa venerata nella chiesa omonima in via De Paoli, è un’occasione unica per fare acquisti tra i quasi 600 banchi di operatori provenienti da diverse regioni.

L’evento si sviluppa tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei, coinvolgendo una vasta gamma di categorie merceologiche, dal food all’abbigliamento, dall’utensileria per la casa alle piante da terrazzo e da giardino.

L’Assessore al Commercio e alle Tradizioni, Paola Bordilli, sottolinea l’importanza dell’evento, definendolo la fiera più grande della città.

La Fiera di Sant’Agata non solo attira i genovesi, ma anche operatori commerciali provenienti da diverse regioni, rendendola un appuntamento di incontro e svago nella stagione invernale.

Dal 2018, l’amministrazione comunale ha riconfigurato gli spazi, includendo corso Sardegna tra le vie coinvolte nella manifestazione, una scelta elogiata da visitatori e fieristi.

Questa iniziativa è stata riconosciuta come un “esempio virtuoso di collaborazione tra enti e istituzioni” a livello nazionale, premiando il lavoro di squadra coordinato dal settore Commercio e coinvolgendo tutti gli uffici comunali, le società partecipate e le associazioni dei fieristi. Un ringraziamento sentito è rivolto a tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questo evento di successo.”