L’appello di Camera di Commercio e Associazioni di categoria a Mario Draghi.

Attanasio, Odone, Negri, Dalpian, Mondini, Noli, Rossi e Spigno chiedono al Governo di finanziare l’ultimo lotto del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, strategico per il futuro di Genova e della Liguria



Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio ha firmato una lettera sulla ricollocazione di Ingegneria agli Erzelli, indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi e alle Ministre e Ministri di Economia e Finanza, Università e Ricerca, Sud e Coesione territoriale. La lettera del presidente Atanasio era anche a nome dei presidenti di Alleanza delle Cooperative, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Coldiretti e Cna.



«Genova e la Liguria – commenta Attanasio – in questo momento sono un grande cantiere in costruzione. Fra i tanti lavori in corso, alcuni dei quali pronti a partire, altri fermi al palo, ce n’è uno che nel 2007 ha trovato concordi tutte le Istituzioni ed è arrivato ormai all’ultimo miglio, ed è l’insediamento agli Erzelli della Nuova Scuola Politecnica. Sarebbe un peccato se, venendo a mancare il finanziamento del Lotto A, questo progetto dovesse arenarsi dopo poco meno di un quarto di secolo.

Vorrebbe dire fermare il processo di rinascita industriale e tecnologica del Ponente genovese all’indomani di una crisi pandemica che ha rischiato di mettere in ginocchio l’economia globale. Per questo, appoggiando la richiesta già inviata dal Presidente Toti e dal Rettore Delfino, chiediamo al Governo di trovare nel Recovery Fund o nel Piano Operativo Complementare le risorse necessarie per concludere il percorso intrapreso nel 2007 e completare un’opera di interesse strategico per il futuro di Genova e della Liguria». ABov