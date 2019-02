Lecco-Savona, Grandoni: Dovremo avere personalità

Domani, con inizio alle ore 15.00 si giocherà il tanto atteso match Lecco-Savona.

Della partita ha parlato anche con una certa enfasi il Tecnico biancoblù Alessandro Grandoni, carico, in vista di questo big-match di campionato: “Domani andremo a Lecco con la volontà di fare una grande prestazione. Arriviamo da due sconfitte, quella di Sanremo e quella in casa con il Milano City ma sono molto fiducioso per la partita di domani, mi aspetto molto dalla squadra, voglio una partita di personalità.

Ho parlato con la squadra e con i ragazzi anche singolarmente per trovare la giusta quadra e migliore il più possibile da qui a fine stagione. Per domani ho chiesto di andare a giocare e divertirsi perché ci saranno tutte le componenti giuste, un bellissimo campo ed uno stadio gremito, è una partita che chiunque vorrebbe giocare.

Abbiamo qualche defezione soprattutto come quote e scenderà in campo chi in settimana ha dato il massimo, faccio i complimenti a chi, seppur rimasto fuori nelle scorse gare, ha continuato ad allenarsi sempre al massimo delle proprie possibilità e con positività. “