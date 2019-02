Vandalismo sede UGL Genova, Capone: nostro impegno per tutti i lavoratori

“L’attacco alla sede regionale e provinciale dell’Ugl di Genova è un atto vile e di vandalismo. L’Ugl lavora con i lavoratori e per i lavoratori di qualsiasi nazionalità ed estrazione sociale.”

Lo ha dichiarato stamane Stelvio Musicò, segretario regionale Ugl della Liguria, in merito all’attacco della scorsa notte in via di Brera a Sturla, dove i vandali Antifa hanno danneggiato la sede del sindacato.

“Imbrattare – ha aggiunto Musicò – la nostra sede con determinate parole, vuole dire non conoscere la nostra storia. L’impegno e i risultati raggiunti per tutelare l’occupazione e la forza lavoro nel nostro Paese a livello internazionale. Ringrazio le Forze dell’ordine, in particolare gli esperti della Polizia Scientifica e della Digos per il pronto intervento”.