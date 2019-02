Alta Tensione | Sede Ugl Genova imbrattata con scritte antifasciste

Nel pomeriggio di oggi è stata confermata da Casapound la presentazione del libro ‘Compagno mitra’ di Gianfranco Stella.

La notte scorsa la sede genovese del sindacato Ugl in via di Brera a Sturla, in cui alle 17 è in programma la presentazione del volume su iniziativa di CPI, è stata danneggiata e imbrattata da vandali Antifa con delle scritte antifasciste sul ballatoio e sulla porta (la serratura è stata cementata).

“Nessuno – hanno dichiarato il portavoce Gianni Plinio e il responsabile Cultura di CPI Andrea Lombardi – pensi di indebolire il nostro impegno politico con minacce ed intimidazioni da parte di ignoti vigliacchi.

Oggi si terrà regolarmente la prevista presentazione e già numerosi sono gli attestati di solidarietà che ci stanno pervenendo.

Evidentemente c’è chi ha paura che vengano fatti i nomi dei molti partigiani che anche a Genova e in Liguria si sono resi responsabili di atrocità nei confronti di innocenti, anche ben dopo il 25 aprile 1945 e la fine della guerra”.

“Nel giro di sole 24 ore – ha sottolineato Lombardi – è stata vandalizzata prima la sede savonese di CasaPound e poi la sede Ugl di Genova.

Questo è il ‘democratico’ modo di confrontarsi dell’antifascismo italiano, ormai ridotto ai margini nel dibattito politico e culturale, nonostante le sponde dei suoi ‘utili idioti’ nei media e in certa parte dei salotti intellettuali che continua ad avere.

L’antifascismo genovese in particolare si conferma nuovamente come il più marginale, incolto e vigliacco, incapace di organizzare semmai una ‘contro conferenza’ su questo tema (che magari non fosse una apologia giustificazionista di questi crimini comunisti, come alcune recenti e vergognose iniziative dell’Anpi sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata hanno fatto) e in grado soltanto di lordare e danneggiare un edificio”.