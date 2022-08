Le vacanze nelle valli del Parco dell’Aveto continuano con tante proposte interessanti su tutto il territorio

Le vacanze nelle valli del Parco dell’Aveto continuano. A Rezzoaglio torna l’atteso appuntamento con la sagra del minestrone di Cabanne da sabato 20 a domenica 21, preceduta il 17 dalla tradizionale festa campestre a Cian de Frunzun (Villanoce) e venerdì 19 dalla gara di bocce presso il campo del Liquorificio Fabbrizii nel capoluogo.

A Santo Stefano d’Aveto dal 12 agosto e per i successivi venerdì del mese c’è un nuovo appuntamento che renderà felici tutti i bambini: un pomeriggio con gli asinelli dell’azienda agricola La Ghianda di La Villa (info e prenotazioni presso lo IAT – tel. 0185 88 046).

Per chi vuole vivere una giornata attiva in contatto con la natura le proposte arrivano dalle Guide Meraviglie d’Aveto, con un’escursione ai canali Acquapendente e Martincano in programma sabato 20 (info e prenotazioni: 349 6446635) e dai Maestri della Scuola di Sci e MTB di Santo Stefano d’Aveto con “Imparo e mi diverto”, la Bike School all’insegna del divertimento per migliorare la tua tecnica in MTB, che vi aspetta mercoledì 17 con il Bike Camp, e giovedì 18 con un’escursione alla Ciappa Liscia e Valle Tribolata, mentre domenica 21 è in programma un’escursione in MTB a Prato grande e lago Bino (info e prenotazioni: tel. 338 6645512)

Da non perdere anche gli appuntamenti a Santo Stefano d’Aveto con la Sagra Itinerante di Amborzasco mercoledì 17 agosto, il Mercatino dell’antiquariato giovedì 18 agosto, la Serata poetica al Castello venerdì 19 e il Concerto dei Buio Pesto sabato 20. Continuano inoltre “Aveto Quiz” il 17 e la Gara di Karaoke il 18 agosto nel capoluogo.

Valle Sturla

L’agriturismo Taverna del Nonno di Sopralacroce propone per venerdì 19 agosto una cena in musica a base di ravioli e altri piatti locali accompagnata dalla musica delle fisarmoniche (prenotazione: tel. 333 5878987)

A Malga Zanoni, oltre all’escursione gratuita del mercoledì riservata agli ospiti del Rifugio, sabato 20 ci aspetta una serata di grande alpinismo insieme a Camilla Calcagno che presenterà il filmato “Giganti del Karakorum”, in ricordo del padre, grande alpinista ligure. La serata inizierà con la cena (prenotazione tel. 345 0225175).

Due sono le escursioni in programma in zona: con le Guide del Parco dell’Aveto sabato 20 affronteremo l’Anello della Foresta del Monte Zatta partendo dal Passo del Bocco (prenotazione on-line) mentre domenica 21 nuovo appuntamento con il wild trekking delle Moglie dal lago di Giacopiane per seguire le tracce dei cavalli selvaggi insieme alla Guida Evelina Isola (info e prenotazioni: tel. 347 3819395)

Ricordiamo che presso l’Ufficio IAT di Borzonasca sono visitabili due interessanti mostre permanenti: “Pietre incise, Teste incise – Le Teste Apotropaiche delle Valli del Parco” e “Arte come Resistenza – opere di pittura e scultura di Nicola Neonato”.

Val Graveglia

Proseguono nel borgo di Conscenti la mostra “Evviva Garibaldi”: libri, foto, documenti e raffigurazioni per ragazzi e adulti a 140 anni dalla scomparsa dell’Eroe dei Due Mondi, nella terra dei suoi avi (Vetrina con mostra in Via Risorgimento 7, Visita interna su prenotazione: tel. 339 8422126 – 339 8694643), e il Mercatino Agricolo che si tiene ogni sabato mattina dalle ore 8 alle 12.