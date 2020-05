Le Terrazze La Spezia, e la sanificazione delle scale mobili

Il Centro Commerciale Le Terrazze ha ripreso le attività sospese rafforzando le squadre di pulizia ed adottando nuove misure di igiene

Lo shopping center è infatti il primo della regione Liguria ad aver installato il sistema di sanificazione delle scale mobili ultra innovativo firmato SCHINDLER.

Per ripartire in sicurezza e tutelare la salute dei cittadini, Schindler, tra i gruppi leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e scale mobili, ha lanciato Schindler Hygienic, la nuova linea di prodotti e soluzioni virus-free studiata per rispondere ad un’esigenza che d’ora in avanti sarà più che mai fondamentale: la sicurezza sanitaria nella nostra quotidianità.

In particolare, Le Terrazze utilizza UV CleanTouch, il sistema di sanificazione del corrimano di scale e tappeti mobili.

Questa soluzione all’avanguardia si rivela un alleato prezioso nella sanificazione dei corrimani di scale e tappeti mobili particolarmente importante se si pensa che, secondo studi scientifici, il 43% di queste superfici sono fortemente contaminate e quindi potenzialmente causa di infezioni, soprattutto in ambienti caratterizzati da un’elevata concentrazione di utenti quali, per esempio centri commerciali o stazioni, in cui una scala mobile può trasportare fino a circa 6.000 persone all’ora.

UV CleanTouch sfrutta l’azione dei raggi UV-C germicidi emessi da speciali lampade a LED installate all’interno della macchina stessa. Rispetto alle soluzioni chimiche generalmente utilizzate per la disinfezione delle superfici, l’utilizzo della tecnologia UV-C garantisce la distruzione della struttura genetica di batteri e virus e un’azione sanificante profonda e costante quando l’impianto è in funzione.

Il dispositivo non lascia alcun tipo di residuo sulle superfici e l’installazione interna preserva gli utenti da qualsiasi interazione diretta e potenzialmente dannosa con i raggi UV-C. Ulteriori vantaggi derivanti da un’installazione interna del dispositivo di sanificazione sono l’assenza di ostacoli nelle zone di accesso e uscita dalle scale mobili e la protezione dello stesso da eventuali urti o atti vandalici.

La sanificazione delle scale mobili rientra tra le procedure adottate da Le Terrazze per tutelare la salute di clienti, dipendenti e di tutto il personale del centro commerciale.

Le informazioni sulle misure di igiene e sicurezza utilizzate sono inoltre disponibili sul sito web www.le-terrazze.it e sulle pagine Facebook e Instagram.