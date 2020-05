Gestione delle emozioni con Genitori in emergenza

Università dei Genitori. Senza riserve. Educare fino in fondo e in prima persona.

In arrivo l’ultimo incontro dell’edizione 2020 sul profilo Facebook di Palazzo Ducale Mercoledì 27 Maggio 2020 ore 21.00.

ʺPiccoli Attila crescono. Aiutare i nostri figli a gestire le emozioniʺ

Barbara Tamborini – Psicopedagogista

“Sono a disposizione i testi di alcuni incontri per vivere con maggiore consapevolezza e progettualità questo tempo, per renderci più capaci di stare accanto ai nostri figli e di continuare ad accompagnarli nella loro crescita: Genitori in emergenza. Alcuni temi e alcune idee che possono aiutarci”.

Per prenotare il fascicolo con tutte le sintesi degli incontri dell’Università dei Genitori 2020 è possibile farlo compilando il form al seguente link.

Il programma completo dell’intero ciclo e la scheda di presentazione dei relatori su www.mondoinpace.it

Università dei Genitori è un progetto promosso da LaborPace

Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace – Caritas Diocesana di Genova

Direzione Scientifica

CPP – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti Piacenza

in collaborazione con

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, AGE Ass. Genova Genitori, Ass. Batya,

Associazione Pediatri Liguri (Apel), ALIPSI, Agenzia per la Famiglia Comune di Genova, COOP Liguria, Libreria San Paolo