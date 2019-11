Le Scuole di Varazze in piazza con i Giochi per la Pace

Mercoledì 20 novembre Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Gli alunni della Scuola Primaria “G. Massone” e due classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. De Andrè”, aderiscono al progetto internazionale “La Terra: la nostra piazza per giocare”, un coro che nelle 24 ore, dalle ore 10 alle 11, si alzerà da più angoli del pianeta con i “Giochi Cooperativi, chiamati anche Giochi di Pace”.Gli insegnanti, consapevoli che ora più che mai è il momento di creare i presupposti per una convivenza civile e un dialogo pacifico tra i popoli, attraverso una mirata educazione alle attività ludico-motorie, ritenute tra le azioni più dirette e proficue, sono impegnati a dare concretezza a parole di pace come inclusione, rispetto dei diritti, condivisione, accettazione dell’altro, non violenza, cooperazione e fraternità.

Infatti, si ritiene che i “Giochi Cooperativi” sviluppano un senso comunitario basato sull’accettazione di se stessi e dell’altro, sulla conoscenza reciproca, sul rispetto, sulla creazione di un clima di fiducia e, quindi, possono essere utilizzati per educare alla pace, per creare una cultura di pace.

Roberto Anselmi, referente per Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale di Savona, nell’invitare i responsabili delle scuole a partecipare a questo evento internazionale, dove i bambini saranno latori di un messaggio per gli adulti, tra l’altro scrive: “i giochi motori, che sono svolti in forma cooperativa e senza competizione (come i Giochi Cooperativi o Giochi di Pace), adottano, veicolano e trasmettono parole di pace. In questo contesto, il ruolo degli insegnanti sarà duplice: far giocare i propri alunni e spiegare loro il significato dell’evento, facendo sapere che i loro coetanei, di diverse nazionalità, culture, religioni, colore della pelle, estrazione sociale, etc. stanno lanciando, contemporaneamente, lo stesso messaggio. Messaggio che, passando da un fuso orario all’altro (sud ↔ nord / nord ↔ sud), nelle 24 ore coinvolgerà tutta la Terra.”

Per le Scuole di Varazze l’appuntamento è: per le prime classi della Primaria nel cortile dello stesso plesso scolastico, mentre le restanti classi, compreso le due della Secondaria di Primo Grado, trasmetteranno il loro messaggio di “Pace” direttamente dal “Territorio”, nel centro cittadino, con l’esecuzione dei “Giochi” nella passeggiata di Viale Nazioni Unite, di fronte al Palazzo Comunale, sul Molo Marinai d’Italia e in piazza Bovani, dando ampia visibilità all’iniziativa e così veicolando il progetto verso un maggior numero di concittadini.