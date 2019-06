Le rivelazioni di Antenna Blu: si chiama Raffaello Follieri, vuole comprare il Genoa

La notizia si sapeva da qualche giorno, precisamente da quando il giornalista Dario Vassallo, dalle frequenze di Antenna Blu TV, aveva fatto sapere di essere a conoscenza di un atto di “possibile vendita” sottoscritto da un imprenditore meridionale e la proprietà del Genoa.

Vassallo per correttezza non aveva fatto il nome del personaggio, che però è venuto fuori dalla ricerca di tanti “segugi” che si erano messi in caccia.

Ed eccolo: si chiama Raffaello Follieri, faccendiere (per alcuni imprenditore) nel mondo petroli.

Follieri è pugliese, precisamente di San Giovanni Rotondo (il paese di Padre Pio), un patrimonio valutabile attorno ai 15 miliardi di dollari, ed ha conosciuto il carcere undici anni fa negli USA finendo nel mezzo di uno scandalo con l’accusa di truffa, immagazzinando ben 240 anni di reclusione.

Ne ha scontato un paio, poi è stato rilasciato. Secondo le accuse dell’Fbi si sarebbe spacciato per un finanziere inviato dal Vaticano, che aveva come missione l’acquisto di proprietà della Chiesa ad un prezzo decisamente scontato.

Per la cronaca, Follieri ammise tutto e riconsegnò allo Stato americano ben tre milioni e mezzo di dollari. E’ noto anche per la sua vita da playboy; ebbe una relazione con la splendida attrice Anne Hateway, che poi lo denunciò per stalking.

Adesso, probabilmente maturato, ha costituito una holding imprenditoriale di successo (Fholding Uae) con sede a Dubai.

Adesso tenta la scalata al mondo del calcio, ed il Genoa è nel suo mirino; deve riparare in qualche modo, e quale miglior idea di rifarsi una “verginità” grazie al mondo del calcio, lo anno fatto in tanti!

E questo pare sia il suggerimento a lui dato da molti che bazzicano nei salotti che contano.

Franco Ricciardi