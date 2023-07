Le chiusure notturne per lavori in autostrada intorno a Genova

Tutte le chiusure notturne programmate sulle autostrade intorno a Genova

Continuano i lavori notturni sulle autostrade e le relative chiusure di alcuni tratti gestiti da Autostrade per l’Italia.

In A12 tra la sera del 25 luglio e l’alba del 26 chiuderanno le tratte Genova Est-Nervi e Lavagna-Chiavari.

In senso contrario, da Chiavari a Lavagna in direzione Livorno, il tratto sarà chiuso nella notte del 27-28 luglio.

Sempre il 26, dalle 22 di sera di mercoledì è chiuso il tratto da Lavagna a Sestri Levante.

Chiuso anche il casello di Recco in entrata e in uscita nella notte del 26.

Sulla A7 in settimana sono previste chiusure alternate dei caselli di Bolzaneto, Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

Tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Busalla dalle 22 del 26 luglio alle 6 del mattino seguente.

Chiuso anche l’allacciamento da A7/A12 Genova-Livorno a Genova Sampierdarena dalle 23 alle 6 a partire dalla sera del 28 luglio.

Sempre chiuso, in direzione Genova, il tratto tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia nella notte tra 29 e 30 luglio.

Sulla A10, in settimana chiudono di notte in entrata e uscita i caselli di Aeroporto nelle notti dal 24 al 27 e poi di nuovo il 30 e Albisola, nella notte del 26 luglio.

Tratto chiuso tra Genova Pra’ e bivio A10/A7 Milano-Genova dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 del giorno dopo. Nella notte di martedì 25 e di giovedì 27 chiude il tratto in senso contrario.

Chiuso anche il tratto da Arenzano al bivio per la A26 a Voltri in direzione Genova nella notte tra il 25 e il 26 luglio e tra il 27 e il 28.

Infine, chiuso il tratto da Savona ad Albisola verso Genova dalla mezzanotte del 29 luglio alle 6 di mattino.

Lavori anche sulla A26 Gravellona Toce dove sono previste chiusure notturne infrasettimanali per cantieri. Tra Predosa, la bretella di collegamento con l’A7 a Masone, in direzione sud, nella notte del 26-27 luglio.

Chiuso il tratto da Masone allo sbocco della A26 a Genova Voltri nella notte di mercoledì 26.

Da Voltri a Predosa invece in direzione nord la chiusura è nelle due notti del 25-26 luglio e del 27-28 luglio.