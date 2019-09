Lazio-Genoa, Cassata: Dobbiamo rimboccare le maniche

All’esordio in Serie A TIM con la maglia del Grifone, Francesco Cassata in mixed zone si è prestato a commentare la partita con la Lazio.

La delusione è dipinta sul volto, come del resto su quelli dei compagni. “Qualcosa oggi non ha girato, anche se è il risultato è un po’ bugiardo. Non siamo riusciti a realizzare le occasioni e riaprire la partita. Dobbiamo dare di più e domani, alla ripresa degli allenamenti, analizzeremo la prova e ci rimboccheremo le maniche per ritrovare la stada. Abbiamo dei valori che contro una squadra come la Lazio non siamo riusciti a esprimere. Il gol subìto all’inizio ci ha tagliato le gambe, vogliamo rifarci e lavorare duro per riscattarci con il Milan. Dal punto di vista personale sono contento di aver esordito, speravo in un debutto diverso in una giornata positiva per noi. La maglia del Genoa è una maglia prestigiosa e darò il massimo per onorarla”.