Lazio-Genoa, Andreazzoli: Biancocelesti superiori

Un risultato penalizzante al di là dei demeriti manifestati. Se non la butti dentro però c’è poco da recriminare. Si recita il mea culpa. “Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che si è dimostrata più forte sotto tutti gli aspetti. Abbiamo creato occasioni importanti, se non riusciamo a concretizzare vuol dire che abbiamo delle carenze. Abbiamo perso il filo del gioco e l’atteggiamento delle prime partite. Potevamo fare di più dal punto di vista tecnico. Il risultato è pesante. Gli avversari sono stati superiori per organizzazione, carattere, gestione e risolutezza. Non hanno avuto le nostre indecisioni. Dopo Cagliari abbiamo perso qualche sicurezza, dobbiamo puntare sul collettivo non sulle individualità. Andare sotto con la Lazio è la situazione peggiore perché riparte benissimo in contropiede”.