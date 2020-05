Lavori notturni di scarificazione in corso in via XX Settembre | Video

Genova. Dopo aver creato e delimitato la corsia per le biciclette sul lato a scendere di via XX Settembre che si collegherà a quella già esistente di corso Italia tramite viale Brigate Partigiane, questa notte sono in corso alcuni lavori di scarificazione di via XX Settembre.

Aster e l’azienda appaltante stanno provvedendo a scarificare la parte centrale della strada principale di Genova che presenta ai lati le due corsie per le bici.

Probabilmente poi si provvederà all’asfaltatura e al posizionamento della segnaletica stradale orizzontale.