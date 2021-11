No Green pass genovesi: sabato torniamo in piazza. Alle 16 a De Ferrari

I “No Green pass” genovesi sabato torneranno a manifestare pacificamente in corteo. L’appuntamento è alle 16 in piazza De Ferrari.

“Per ora non sono arrivate comunicazioni dalla questura. Il nostro intento e’ quello di continuare, in qualsiasi caso, a manifestare” ha confermato stamane all’agenzia Agi Leonardo Sinigaglia, del comitato “Libera piazza Genova” che, dalla scorsa estate, chiama a raccolta centinaia di persone in piazza contro il certificato verde europeo e l’obbligo per i lavoratori introdotto dal Governo Draghi.

Nonostante sia prevista la stretta del Ministero dell’Interno su libertà e diritti di manifestare e organizzare cortei a partire da questo sabato, a Genova e’ quindi in programma la consueta pacifica iniziativa di protesta.

A meno che, nel frattempo, da Questura e Prefettura non arrivino disposizioni diverse.

I coordinatori di “Libera piazza Genova” si sono fortemente contrapposti alla stretta sulle manifestazioni decisa da Roma: “La chiara intenzione del governo di attaccare violentemente il diritto a manifestare ed esprimere un’opinione politica ci lascia preoccupati, ma non sorpresi. Era chiaro da mesi come sull’altare dello ‘stato d’emergenza’ tutto fosse sacrificabile, dal dibattito parlamentare al diritto al lavoro, dal diritto allo studio alla liberta’ di scelta terapeutica”.