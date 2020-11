Lavagna, strappa borsetta a una passante e fugge con il malloppo: 17enne arrestato

Ieri i carabinieri hanno arrestato un 17enne, autore dello scippo della borsetta ai danni di una 62enne stava passeggiando sul lungomare “Labonia” di Lavagna.

L’indagine è scattata a seguito dalla tempestiva segnalazione di un assessore comunale che ha chiamato i carabinieri della locale Stazione dell’Arma.

I militari hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e hanno ricostruito il percorso della fuga e hanno rinvenuto tutta la refurtiva che il giovane aveva disseminato lungo la strada.

Al momento dell’arresto aveva tenuto con sé 50 euro in contanti, sfilati dal portafoglio della vittima e aveva nascosto il telefono I-phone che aveva trovato nella borsetta della donna sotto un bagno chimico, poco distante dal luogo dell’arresto, probabilmente con l’intenzione di recuperarlo indisturbato in un secondo tempo.

Il giovane italiano, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di furto con strappo e in serata è stato condotto presso il centro di prima accoglienza per minorenni del Ministero di Giustizia a Genova.