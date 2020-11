Lanterna di Genova, incontro online e illuminazione in rosso

Lanterna di Genova. Il 29 novembre alle 18 incontro online “Mezz’ora di Lanterna” e il 1° dicembre illuminazione in rosso per la Giornata Mondiale contro l’AIDS.

Il simbolo di Genova continua ad essere raggiungibile “virtualmente” con il TOUR 3D online sul sito

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

> domenica 29 novembre 2020 ore 18

MEZZ’ORA DI LANTERNA

un incontro online, aspettando il tradizionale “Ti porto alla Lanterna”, con immagini commentate in collegamento Zoom

Un evento nato della volontà di ricreare l’atmosfera di curiosità e scoperta che caratterizza il tradizionale evento dell’ultima domenica del mese “Ti Porto alla Lanterna”, sospeso a causa delle restrizioni per la pandemia in corso. PARTECIPAZIONE GRATUITA, SU PRENOTAZIONE.

Come funziona

§ È possibile aderire compilando il form su www.gogenova.com/it/contacts/ per ricevere tutti i dettagli per partecipare

§ È necessario avere a disposizione PC, tablet o smartphone (auricolari consigliati) e scaricare la app Zoom

L’evento, da un’idea di Sandra Mazzucato, è realizzato da Go Genova Tours (www.gogenova.com)

Tutti i dettagli anche all’interno dell’evento Facebook https://www.facebook.com/events/212925676912698

> martedì 1 dicembre 2020

LA LANTERNA SI ILLUMINA IN ROSSO PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS

Anche quest’anno la Lanterna sostiene la giornata mondiale contro l’AIDS: l’illuminazione di martedì 1 dicembre 2020 è realizzata in collaborazione con Anlaids Liguria Onlus, nell’ambito della campagna “Per chi vede oltre”, che illumina di rosso i monumenti della Liguria per non dimenticare il virus dell’HIV in epoca di pandemia da Covid.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, sono disponibili sul sito:

L’ILLUMINAZIONE È VISIBILE ANCHE ONLINE

https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

[*In caso di condizioni meteo avverse/temporali, pur mantenendo il sostegno all’iniziativa promossa, l’illuminazione artistica e la webcam dovranno essere disattivate per preservare gli impianti dal rischio di danni causati dalle scariche atmosferiche]

__________________________________________________________________________

A seguito delle indicazioni del DPCM del 04/11/2020, il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova sarà chiuso al pubblico fino a nuova indicazione.