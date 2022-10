Lanterna Corse Rally Team: Gallo Jr. terzo al Trofeo delle Merende

E’ soddisfatto Riccardo Gallo, che con i colori della Lanterna Corse Rally Team ha terminato al terzo posto in classe N3 il Rally Trofeo delle Merende. Il genovese, con Marco Gallizia alle note a bordo della Renault Clio, ha condotto una gara ad alto livello, con la presenza costante tra le prime posizioni ed aggiudicandosi anche una prova speciale, per poi concludere con un piccolo birivido finale che però non ha privato al giovane figlio d’arte la gioia del podio.

“E’ stata un po’ sudata, perché abbiamo fatto l’ultima prova con un piccolo problema meccanico che ci ha fatto perdere un po’ di secondi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo molto soddisfatti perché non eravamo così lontani dai primi, torniamo sicuramente a casa contenti di questa trasferta” – ha dichiarato Gallo appena sceso dalla pedana di arrivo.

Buona gara anche per il navigatore Andrea Cresta, alla terza esperienza in carriera dopo aver primeggiato nel Corso Navigatori dello scorso inverno. Per lui un quinto posto in classe A7 insieme a Stefano Fausone su una Seat Ibiza e tanti chilometri per accumulare esperienza.

Archiviato con soddisfazione il Trofeo delle Merende è ora tempo di pensare al prossimo impegno sulle strade lombarde del Rally del Sebino, che vedrà impegnati i piacentini Pietro Ballerini e Matteo Nobili, che a bordo di una Renault Clio Super 1.6 cercheranno di replicare gli ottimi risultati del Rally Prealpi Orobiche e del Valli Oltrepo.