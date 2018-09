Lanterna Corse, nel week end il campionato WRC

Archiviato uno sfortunato Rally della Lana in cui nessuna delle due vetture di Riccardo Gallo e Michele Zerega ha visto il traguardo, la Lanterna Corse Rally Team si prepara per un altro importante impegno, questa volta sulle splendide strade delle Dolomiti.

I prossimi 14 e 15 settembre Giancarlo Pancrazi ed Alessandro Cervi si misureranno con gli equipaggi del Campionato Italiano WRC, serie per cui è valida la gara trentina.

La vettura scelta da Pancrazi è la Renault Clio Super 1.6, ben nota al pilota genovese, che l’ha utilizzata in diverse occasioni.

Il Rally San Martino di Castrozza si aprirà nella serata di venerdì 14 con la prova spettacolo, mentre le restanti sei prove speciali saranno disputate nella giornata di sabato 15 settembre, per un totale di 117,97 chilometri cronometrati.

Giancarlo Pancrazi ed Alessandro Cervi attaccheranno sul cofano della Renault Clio un adesivo dedicato alla tragedia che ha colpito la città di Genova il 14 agosto e che reciterà la frase “uniti per rivederti di nuovo unita” con il chiaro riferimento alla ricostruzione del Ponte Morandi ed alla reazione esemplare che i genovesi hanno nuovamente dimostrato in occasione di un evento terribile per la loro città.