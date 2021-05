Ladri a Pegli, due tentativi di furto in appartamento in qualche ora

E’ allarme ladri nel ponente genovese. Infatti, ieri in serata, tra le 20 e le 22, ci sono stati due tentativi di intrusione in appartamenti a Pegli.

E’ quanto è successo in via Loano e in via Guglielmotti dove i malviventi, in due, sono fuggiti dopo aver trovato all’interno i proprietari di casa.

Stesso modus operandi dei malviventi che scelgono appartamenti con giardini o balconi, forzare le persiane e praticano, poi, un foro negli infissi per arrivare a girare la maniglia della porta finestra.

Sugli episodi di ieri indagano i Carabinieri che hanno raccolto le denunce dei proprietari e passato al setaccio la zona, purtroppo, per il momento, senza ottenere risultati.