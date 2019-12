Riceviamo la segnalazione per la presenza, proprio nella giornata di Natale, intorno alle 12, di rifiuti che trabordano dai cassonetti per finire sul marciapiede in corso Italia, all’altezza del Bar Sereno, che non fa certo un bel vedere, sopratutto per i tanti genovese e turisti che nel pomeriggio giungeranno in corso Italia per la consueta passeggiata post pranzo di Natale, complice la bella giornata.