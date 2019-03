La segnalazione di Facebook per Messenger, ma è una bufala

Sta giungendo a vari utenti, tramite Messenger, il sistema di messaggistica istantaneo di Facebook, una comunicazione relativa al non funzionamento che inizia con “Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti”, poi l’invito a far girare il messaggio. Si tratta di un post che è diventato virale ma si tratta di una bufala.

Per tutti coloro che riceveranno tale messaggio, per cui riportiamo la versione integrale il consiglio è di contattare chi glielo ha inviato spiegando che di tratta di una bufala o, meglio, di una di una fake news priva di ogni fondamento. Si tratta di una delle solite catene in circolazione in merito ai problemi Facebook.

Ecco il testo integrale:

“Questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti che i nostri server sono stati molto occupati di recente, quindi ti chiediamo di aiutarti a risolvere questo problema. Chiedi agli utenti attivi di inoltrare questo messaggio a tutti quelli presenti nell’elenco dei contatti per confermare gli utenti attivi di Facebook Se non invii questo messaggio a tutti i tuoi contatti su Facebook, il tuo account rimarrà inattivo con il risultato di perdere tutto il tuo contenuto. Trasferisci questo messaggio. Lo smartphone verrà aggiornato entro le prossime 24 ore e avrà un nuovo design e un nuovo colore per la chat. Aggiorneremo per Facebook da s Ah 23:00 Mads.any alle 05:00 in questo Aleom.ama non ha inviato questo a tutti i contatti si annulla l’aggiornamento e non avrà la possibilità di chattare con i tuoi messaggi di Facebook”

La conferma arriva dal fatto che, al momento non sono state diramate comunicazioni ufficiali sulle reali ragioni che hanno determinato i problemi Facebook del 13 marzo, oltre al fatto che Facebook dovesse inviare una comunicazione, la invierebbe in contemporanea a tutti gli utenti, non richiedendo di fare un ‘passaparola’.