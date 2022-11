La Pro Recco vola in testa alla classifica vincendo con la Distretti Ecologici

Aspettando le gare di Savona e Ortigia, la Pro Recco vola in testa alla classifica di serie A1: nell’anticipo della quinta giornata i biancocelesti vincono sul campo della Distretti Ecologici per 9-19 e guardano ora alla Supercoppa Europea in programma sabato 19 Novembre, alle ore 13:00, in casa del Sabadell.

Terza partita in sei giorni nel centro federale di Ostia, mister Sukno ricorre al turnover schierando i giovani Rossi, Nuzzo e Marini, con Negri tra i pali. Partita sempre sotto controllo dei biancocelesti che al cambio campo sono già sul 4-11. Mattatore di giornata Iocchi Gratta, autore di sei gol.

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA-PRO RECCO 9-19

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA: De Michelis, Padovano, Martinelli, F. Faraglia 2, P. Faraglia, Tartaro 2, Voncina, Lucci, Boezi 1, Viskovic 2, Spione 2, Graglia, Giannotti. All. Mirarchi

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, A. Nuzzo 3, P. Figlioli 1, G. Rossi 1, A. Fondelli 1, E. Marini , G. Cannella 3, M. Iocchi Gratta 6, A. Velotto 2, M. Aicardi, L. Loncar 1, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Ercoli e Petronilli

Note

Parziali: 2-5, 2-6, 2-4, 3-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Distretti Ecologici 2/7 + 2 rigori e Recco 0/4 + 3 rigori.