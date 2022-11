Villa Scassi, Rosso e Balleari: va difeso fino a quando non sarà operativo ospedale Erzelli

Stamane il medico e deputato genovese Matteo Rosso (FdI), membro della XII commissione Affari sociali e Sanità, insieme al capogruppo regionale di FdI Stefano Balleari, membro della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale, sono stati al Villa Scassi per un sopralluogo e per incontrare gli operatori sanitari in merito alle criticità dell’ospedale di Genova Sampierdarena e al futuro della struttura nell’ambito del nuovo piano sanitario regionale.

“Il Villa Scassi – hanno spiegato Rosso e Balleari – è un ospedale indispensabile per garantire cure sanitarie ai nostri pazienti che non solo vivono nel ponente genovese ma anche nella Valpolcevera e nei Comuni della Valle Scrivia.

Questo ospedale deve non solo rimanere ma anche essere valorizzato ad iniziare dal reparto di Ginecologia e Ostetricia che è un punto di riferimento imprescindibile.

Il sopralluogo è stata un’ottima occasione per ascoltare e per poi riportare in Regione Liguria quanto appreso dagli operatori sanitari”.

“Ho promesso ai liguri e al governatore Toti – ha sottolineato Rosso – che sarei stato vicino al mondo sanitario e avrei portato il mio contributo e le mie competenze per migliorarla. Infatti, ci parliamo spesso su questo tema e ci scambiamo opinioni nel merito.

Sappiamo che il sistema sanitario del Ponente genovese andrà rivisto, ma si potrà fare solo quando l’ospedale degli Erzelli sarà operativo e cioè quando le prime ambulanze potranno portare i pazienti lì per essere curati”.

“Porterò in commissione e in consiglio regionale queste esigenze – ha spiegato Balleari – confermando la volontà di non chiudere reparti e non avallare operazioni che possano avere conseguenze per i nostri pazienti”.