La Pro Recco in viaggio in Champions League

La Pro Recco riprende il suo cammino in Champions League in casa della Dinamo Tbilisi: domani, alle 15.30 italiane, partita testa-coda del gruppo B

I ragazzi di Rudic inaugurano in Georgia il girone di ritorno, sfida da non sbagliare prima del doppio scontro con Osc Budapest e Ferencvaros. “Abbiamo grande voglia di ripartire con la Pro Recco dopo due mesi di sosta per gli impegni con le Nazionali – afferma Vincenzo Renzuto Iodice -. Ci attende una partita insidiosa, la Dinamo Tbilisi è una formazione che ci può dare fastidio, di fatto è la nazionale georgiana e a differenza nostra sono stati insieme in questo lungo periodo. Per noi arrivare primi è fondamentale, vogliamo dimostrare di essere più forti e concludere il girone davanti alle due ungheresi. A livello personale saranno mesi importanti per me, voglio conquistarmi un posto nei 13 che giocheranno le finali, un evento doppiamente emozionante visto che si disputerà davanti al nostro pubblico. Lavorerò duramente per convincere il mister”.

Arbitreranno la partita Kun (Ungheria) e Gomez (Spagna). Delegato l’ungherese Molnar.