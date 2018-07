La mistery box dello chef Bruno Barbieri all’Accademia di Costa Crociere

Questa mattina, i 22 studenti aspiranti cuochi di bordo sulle navi Costa del corso ITS Cuochi dell’Accademia Ospitalità Italiana Crociere si sono confrontati con uno dei volti più noti della cucina italiana, lo Chef Bruno Barbieri, che ha partecipato a una lezione del corso, mettendo alla prova i ragazzi con la sfida della mistery box.

Gli allievi, divisi in 6 squadre da 3 e 4 persone, si sono cimentati, in solo un’ora e mezza, nella creazione di un piatto di loro invenzione creato con 10 ingredienti molto difficili da abbinare tra loro, scelti e pensati proprio dallo Chef emiliano:

6 uova, 1 pacco di farina, 2 melanzane, 6 gamberi rossi, 1 pezzo di parmigiano da grattugiare, 8 patate, 1 ciotola di vongole, 1 pezzo di salsiccia, 2 bustine nero di seppia, 1 ciotolina di pistacchi sgusciati

Come in un vero e proprio cooking show, durante la preparazione, lo Chef Bruno Barbieri ha controllato da vicino il lavoro degli aspiranti Chef, dispensando consigli, scoperti e collezionati nella sua lunga carriera stellata, iniziata proprio sulle navi da crociera. Dopo aver assaggiato tutte le pietanze immaginate e preparate dai ragazzi del corso ITS Cuochi insieme agli Chef di Costa Crociere, lo Chef Bruno Barbieri ha decretato il piatto vincitore: “Black or White?”, ovvero tagliatelle tirate a mano con crema di vongole, cuore al nero di seppia, aria di basilico, polvere di melanzana, pistacchi e salsiccia croccanti.

Il piatto è stato realizzato da Marcella Rovati, Niccolò Morando e Federico Piazzi, che sono stai premiati con una copia autografata sul momento di uno dei libri di cucina dello Chef.

Gli studenti selezionati per il corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per la formazione di cuochi di bordo hanno la possibilità di accedere a una formazione di assoluta eccellenza, che prevede nel corso di un biennio sia una parte teorica in aula sia una pratica a bordo delle navi. Grazie a questo corso i ragazzi potranno anche ottenere una prima possibilità di impiego con la compagnia di crociere numero uno in Europa. Costa Crociere si impegna infatti ad assumere almeno il 70% dei partecipanti che avranno completato con successo ogni il corso.

Al termine delle edizioni precedenti, la percentuale di assunzioni da parte della compagnia italiana ha raggiunto comunque quasi il 100%.

Ancora una volta il sodalizio tra Costa Crociere e lo Chef Bruno Barbieri si rivela vincente. Lo Chef emiliano, infatti, da anni collabora con la compagnia crocieristica e proprio in occasione del 70° anniversario dell’Azienda ha presentato un nuovo menù creato appositamente per gli ospiti Costa: i piatti ideati sono il riassunto delle ispirazioni, delle suggestioni, dei luoghi e dei ricordi che lo Chef Barbieri ha collezionato nell’arco della sua vita, lavorativa e personale.