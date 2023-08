La magia di Monet nei foulard Daphné: nuova collezione della maison italiana per la grande mostra al Grimaldi Forum di Monaco

I foulard di alta sartoria della casa di moda di Sanremo accompagnano la mostra (Grimaldi Forum, fino al 3 settembre) che celebra i 140 anni dal viaggio che rivoluzionò l’arte del maestro dell’Impressionismo. Tra i foulard – in edizione limitata – anche “Il castello di Dolceacqua” e “La Valle del Sasso” dedicati alla Liguria di Ponente.

Daphné per una capsule collection si ispirerà in autunno alle opere della mostra Berthe Morisot et l’art du XVIIIe siècle (18 ottobre 2023 – 3 marzo 2024, Musée Marmottan Monet, Parigi).

L’eccellenza della moda made in Italy incontra Monet a Monaco: lo storico atelier Daphné di Sanremo firma una nuova collezione di foulard in edizione limitata e di creazioni sartoriali uniche dedicate alla mostra Monet en pleine lumière, nel contesto dell’esclusivo Grimaldi Forum del Principato, che ospita dall’8 luglio a 3 settembre 2023 una delle più attese raccolte di originali del maestro dell’Impressionismo, con oltre 100 opere.

Tema centrale dell’esposizione è la luce, che irrompe nelle opere di Claude Monet dopo il suo primo viaggio tra Monaco e Bordighera, nell’estate del 1884.

L’atelier sanremese, che ha vestito anche Grace Kelly e celebre per le raffinate interpretazioni delle bellezze della Liguria, realizza quindi una collezione di creazioni esclusive ispirate alle opere del grande artista – detto “Il pittore della luce” – che a distanza di 140 anni riportano colori, paesaggi e atmosfere della Riviera ai luoghi che li hanno ispirati.

L’iniziativa nasce nel quadro della lunga e proficua collaborazione di Daphné con il Musée Marmottan Monet di Parigi, custode della più vasta collezione al mondo

La capsule collection conta 4 modelli di foulard in edizione limitata e creazioni esclusive – veri pezzi unici realizzati unicamente in atelier – in seta biologica e cotone sostenibile, ognuno dedicato a un’opera chiave dell’artista: Impressione, levar del sole, che sancisce la nascita dell’Impressionismo, ancora pervaso dall’atmosfera brumosa e impalpabile dei paesaggi normanni. Il castello di Dolceacqua e La Valle del Sasso, che testimoniano dell’impatto che l’artista ebbe con la luce del sole e con la Riviera italiana; impressione che non lo abbandonò più, fino alle Ninfee dipinte nella piena maturità.

I foulard della collezione Monet sono disponibili presso il bookshop del Grimaldi Forum, al Musée Marmottan Monet a Parigi e naturalmente nell’Atelier Daphné di Sanremo in via Matteotti.

Ad accompagnare la collezione, anche due profumi che “Catturano l’essenza dei giardini, le mulattiere e luoghi selvaggi visitati dal pittore, per creare due fragranze che ricordano l’esperienza del vero e proprio Ritorno in Riviera, da cui prendono il nome – spiega Barbara Borsotto, che assieme alla sorella Monica è alla guida della Maison di famiglia fondata negli anni Sessanta dalla madre Dafne Carlo e dal padre Renzo Borsotto – Dalla dolcezza dei fiori della Riviera, alla vivacità degli agrumi dei giardini sul mare, fino ai toni tenui dei ruscelli e l’aroma fresco e antico del sottobosco: è stata una esperienza unica interpretare – con tessuti e fragranze – il momento di intima meraviglia di un giovane artista di fronte alle nostre terre. Un momento che ha influenzato il corso della storia dell’arte”.

L’appuntamento di Daphnè con l’arte si rinnoverà nel mese di ottobre 2023, con le nuove creazioni dedicate a Berthe Morisot (1841-1895), artista amica e musa di Èdouard Manet, straordinaria interprete del movimento impressionista, in occasione di Berthe Morisot et l’art du XVIIIe siècle (18 ottobre 2023 – 3 marzo 2024, Musée Marmottan Monet, Parigi).

Daphné Sanremo è uno degli Atelier di Haute Couture più prestigiosi della Riviera e della Costa Azzurra. Celebre per le sue creazioni ispirate ai fiori, ai colori e ai paesaggi della Riviera ligure, unisce tradizione sartoriale e moderna creatività. Le collezioni, uniche ed esclusive, sono realizzate in seta biologica, cotone organico e materiali naturali, stampati con colori ecocompatibili. Ai foulard e agli abiti di alta sartoria si aggiungono una linea di profumi e di fragranze per ambiente.

In oltre 60 anni di storia, le creazioni più esclusive sono state scelte e apprezzate dall’aristocrazia europea e dal jet set monegasco e internazionale come Dalida, Maria Callas, Renata Tebaldi e Grace Kelly.

Azienda di famiglia giunta alla sua seconda generazione, Daphné è oggi attivamente impegnata anche in iniziative per l’empowerment femminile, per il sostegno all’arte e alla cultura.