La gatta Sofie in cerca di una famiglia

Era stata ritrovata in gravi condizioni in piazza Duomo a Savona e ricoverata nel reparto felini della Protezione Animali. Poi, le costanti ed efficaci cure alle quali è stata sottoposta hanno dato ottimi risultati ed i sintomi della malattia sono scomparsi e Sofie (questo il nome “provvisorio” datole dai volontari) sta bene ed ha bisogno di una casa che la ospiti e soltanto qualche controllo periodico del veterinario.

Per questa adozione del cuore, da parte di persone che davvero amano gli animali ed i gatti in particolare,la si può incontrare nella sede Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.