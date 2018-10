La Spezia – 3/10/2018. E’ Riccardo Cerretti, 25enne spezzino sotto selezione per l’eventuale partecipazione a quell’ Oktagon ch’è il più importante circuito europeo e probabilmente mondiale di kickboxing, a calamitare al momento le attenzioni al Fight Club.

Il fondatore (insieme a Giovanni Pintus) del Fight, il maestro Giuliano Cerasoli, ricorda che in caso di qualificazione egli se la vedrebbe ad Aprile coi quotatissimi lottatori americani; da parte sua Riccardo va cauto…

<Le selezioni iniziano per me da sabato 27 Ottobre a venire – spiega lui – con la gara “The Night of the Siam 2” a Pisa, evento per soli professionisti dove mi attende il confronto con atleti ben più esperti di me, ma questa nel corso delle qualificazioni sarà tutto sommato una costante; per cui non deve farmi paura>.

Nel frattempo, Cerretti s’allena allo spasimo nella palestra Piazza Verdi, dove comunque il Fight Club persegue allo stesso tempo pure altre mete fra kickboxing e muay thai. Domenica 14 Ottobre prossimo, il sodalizio della Spezia sosterrà la propria prima competizione dalla riapertura dell’attività dopo un mesetto di pausa estiva e si tratta del “Boxing Day”, in programma a Santo Stefano Magra presso Le Clerc: il Fight Club vi prenderà parte sia coi ragazzi della sua sezione giovanile che coi propri agonisti. Infine intanto inizierà presto l’allestimento di quel “Warrior’s” Land, “happening” immancabilmente in programma in Primavera al Palamariotti nella sua 6.a edizione, primo fattore di celebrità per il “team” di Cerasoli e Pintus.

Nella foto Riccardo Cerretti, a destra) insieme a Giuliano Cerasoli