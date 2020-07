Juve-Samp, Leris: Daremo tutto fino alla fine

Mehdi Léris aspettava un’occasione dalla vittoria con la SPAL e, a Torino con la Juventus, ha finalmente ritrovato il campo. Il risultato contro i Campioni d’Italia non è stato quello sperato, ma la sua prestazione è stata davvero all’altezza dei migliori. «Peccato – mastica amaro il francese, buttato nella mischia per sostituire l’acciaccato Julian Chabot -, ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo preso un gol a fine primo tempo che ci ha condizionato, non lo meritavamo».

Pronto. Il numero 26 commenta così l’annata tra alti e bassi dei blucerchiati: «Nell’ultimo periodo abbiamo provato a dare continuità a quello che facevamo, a prescindere che in campo ci fosse uno che gioca ogni domenica oppure no. Siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, centrando l’obiettivo-salvezza. Abbiamo dato e daremo tutto fino alla fine. A livello personale penso di aver imparato molto e adesso mi sento pronto. Sono qui per ascoltare quello che il mister mi dice: sono a disposizione anche se mi chiedesse di giocare terzino o davanti alla difesa».