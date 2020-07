Derby Spezia-Entella, Italiano: Gara fondamentale

Alla vigilia dell’importante sfida contro la Virtus Entella, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano analizza così il momento dei suoi.

“Preparare una partita in soli due giorni non è mai semplice, così noi ieri abbiamo dedicato la giornata al recupero delle energie, mentre questa mattina abbiamo ripassato alcuni concetti per affrontare al meglio una squadra sempre molto pericolosa, che arriva da uno stop interno, ma che nell’ultima trasferta è riuscita ad ottenere un’importante vittoria in casa dell’Empoli.

Sono molto contento di quello che i ragazzi stanno dando, ho piena fiducia nel mio gruppo, tutti lavorano per aiutare la squadra e i compagni, indipendentemente da quanto abbiano giocato in stagione; abbiamo ancora diversi elementi ai box, ma abbiamo iniziato a recuperare alcuni elementi importanti, che potranno sicuramente essere determinanti in questo finale.

La gara di domani potrebbe darci tre punti fondamentali per arrivare ai playoff in una posizione privilegiata, ma sappiamo bene che si tratterà di una gara molto complicata, che dovremo affrontare con il giusto atteggiamento, gestendo bene le energie e cercando di sbagliare il meno possibile; il nostro obiettivo deve esser quello di continuare a proporre prestazioni come le ultime, nelle quali è mancata forse un po’ di concretezza in avanti, ma per il resto non abbiamo praticamente sbagliato nulla.

L’Entella? Chi avrà più motivazioni e lucidità davanti alla porta avversaria riuscirà a portare a casa i tre punti; noi mentalmente stiamo molto bene e siamo convinti di poter far bene anche domani”.