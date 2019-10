Juve-Genoa, Kouamé titolare allo Stadium

Tra sala video e campo. La vigilia si è snodata su un doppio binario per il team partito al termine della rifinitura sulla Freccia Rossoblù. Le indicazioni di mister Motta in riunione sono state seguite dalle somme tirate dopo l’allenamento e dall’ufficializzazione dei convocati. Gli stessi della vittoria con il Brescia, meno Lerager non al meglio. Tra questi il portiere Jandrei, festeggiato per la nascita del secondogenito Matteo. “E’ importante giocare da squadra: attaccare e difendere con una mentalità comune. E’ una partita bellissima da giocare” ha rimarcato il tecnico in conferenza. Tattica, schemi e palle inattive hanno monopolizzato le attenzioni al Centro Signorini rinnovato di sana pianta.

2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Gumus, 11 Kouamè, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 28 Agudelo, 29 Cassata, 32 Ankersen, 91 Saponara, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.