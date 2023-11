Joy Cadenasso torna con Sognando con Joy & Friends, show musicale e letterario. 12 novembre ore 17 allo Spazio 21 in via G.Maggio 4 a Quarto.

Joy Cadenasso torna con Sognando con Joy & Friends domenica con tanti amici e ospiti, a Genova Quarto.

“Sognando con Joy” è la replica di uno spettacolino musicale e letterario che ha avuto la fortuna di essere proposto in vari luoghi della città, e con ottimi riscontri.

Costruito intorno all’uscita del primo romanzo di Joy Cadenasso (Cantautrice, conduttrice radio televisiva e scrittrice), dal titolo “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”, è l’occasione per sognare insieme, ascoltare buona musica, scoprire il libro di Joy e conoscere anche i suoi amici.

Un programma scelto fra brani suoi e altri dallo scenario romantico e dolce della musica mondiale. Con lei Bruno Santoro (autore, arrangiatore e cantante).

“Sognando con Joy” è pensato come un evento a spezzoni fra musica e parole. Oltre le canzoni infatti Joy si racconterà con Claudio Gambaro (giornalista e conduttore radio televisivo), e per l’occasione presenterà anche il suo ultimo singolo “Universo”.

Inoltre Luca Cevasco (attore) reciterà alcuni estratti dal suo libro. Un modo nuovo e diverso per presentarlo. E durante l’evento Joy sarà disponibile con le copie del suo lavoro per chi volesse, per due chiacchiere, e per la firma volendo.

Per tutto l’anno Joy ha portato in giro questo spettacolino accompagnata da un caro amico, che anche questa volta sarà al suo fianco, il poeta Guido Mazzoni, che sarà presente con il suo libro di poesie “Il viaggio di un uomo”. Anche lui avrà l’occasione di raccontarsi un po’ con Claudio, e Luca leggerà alcuni suoi lavori.

“Sognando con Joy & Friends”

Questa volta l’evento sarà arricchito dalla presenza di altri amici, che apriranno “Sognando con Joy”.

Ecco chi sarà presente:

– Sandro e Marco Patrone –> Father & Son

Padre e figlio, condividono da anni la passione per la musica. Si esibiranno con alcuni brani scritti da Sandro.

– Chiara De Lorenzo

Ai suoi esordi musicali farà sentire al pubblico i suoi singoli “Amati”, uscito quest’estate, e quello precedente “E ora balla”.

– Andrea Scatolero

Il cantautore “Over”, così ama definirsi. Presenterà alcuni dei brani del suo ultimo album “A passo d’uomo – Valori in musica”.

– Marina Martinelli

Poetessa. Presenterà il suo ultimo libro di poesie “Fragili fiori”, da cui interpreterà anche alcuni estratti. – Edo Pop

Cantautore. Sarà presente per presentare alcuni dei suoi brani

Appuntamento domenica 12 novembre ore 17 allo Spazio 21 in via Giovanni Maggio 4 a Genova Quarto nei locali della ASL dell’ex ospedale psichiatrico.

Evento con ingresso con offerta libera a partire da €5, prima birra compresa!!!

LINK AI LIBRI IN PRESENTAZIONE domenica

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di Joy Cadenasso — > https://amz.run/7Hat

“Il viaggio di un uomo” di Guido Mazzoni — > https://amz.run/7Hau

“Fragili fiori” di Marina Martinelli — > https://www.deferrarieditore.it/prodotto/fragili-fiori/