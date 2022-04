Joe Barbieri con il suo quartet a Chiavari, 23 aprile

Prosegue a pieno ritmo “About Jazz #00” la rassegna jazz organizzata dall’assessorato al turismo del comune di Chiavari e curata dal jazz club cittadino e dal suo direttore artistico Rosario Moreno.

Sabato 23 aprile alle ore 21:00 sarà indiscusso protagonista Joe Barbieri con il suo quartet, che a Chiavari presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Tratto da una storia Vera”.

Accompagnato da Pietro Lussu al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria e percussioni, la chitarra, la voce e le canzoni di Barbieri fanno tappa all’Auditorium San Francesco di Chiavari.

Lo scorso anno Joe Barbieri ha pubblicato, in tutta Europa ed in Asia, il nuovo album di inediti dal titolo “Tratto da una storia vera”. Un album palpitante, cinematico, generoso, in cui ogni canzone vibra con passione e luminosa onestà, curato in prima persona e fino all’ultimo dettaglio da Barbieri.

Il fil rouge che sta alla radice dei nuovi brani è che tutti, in qualche modo, fioriscono dal vissuto più personale del cantautore napoletano. Al suo fianco una schiera di artisti amici: da Carmen Consoli a Sergio Cammariere, da Tosca a Jaques Morelenbaum, da Fabrizio Bosso a Mauro Ottolini, Alberto Marsico e alcuni tra i musicisti di maggior talento del nostro Paese ed altri strumentisti che hanno registrato dai quattro angoli del pianeta.

La sua musica, venduta in decine di migliaia di copie, è pubblicata in molti paesi del mondo, e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore al jazz e alla musica world – lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti, da Omara Portuondo a Stefano Bollani, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda, calcando alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta.

La rassegna si concluderà venerdì 29 aprile con il concerto in occasione dell’International Jazz Day che vedrà la presenza di un protagonista assoluto del jazz italico: Enrico Rava.

Joe Barbieri è un’affascinante anomalia. Un outsider che al di fuori del binario dell’industria si è saputo costruire un percorso personale, all’estero come in Italia, e che è riuscito nel raro esercizio di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico.

Barbieri ha all’attivo 6 album di brani originali, ‘In Parole Povere’ (2004), ‘Maison Maravilha’ (2009), ‘Respiro’ (2012), ‘Cosmonauta da Appartamento’ (2015), ‘Origami’ (2017) e ‘Tratto da una storia vera’ (2021), oltre ad un CD+DVD dal vivo, ‘Maison Maravilha Viva‘, 2010, registrato all’Auditorium Parco della Musica di Roma e due dischi-tributo entrambi dedicati ai suoi numi tutelari nel jazz: ovvero Chet Baker, ‘Chet Lives!’, 2013, e Billie Holiday, ‘Dear Billie’, 2019.