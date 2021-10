Italia-Spagna, Luis Enrique: Sfida sempre affascinante

L’ex tecnico della Roma Luis Enrique, ora Ct della Spagna, presenta la sfida di Nations League contro gli Azzurri valevole come semifinale del torneo.

“Era un incrocio interessante già prima dell’inizio dell’Europeo: giocare conto l’Italia in Italia nella Final Four di Nations League sarà bello perché abbiamo l’ambizione di vincere in casa dei Campioni d’Europa. Sarà molto interessante vedere che tipo di partita saremo in grado di fare davanti a un pubblico a maggioranza italiana. Non servono altre motivazioni. Non vedo l’ora di giocare. Senza dubbio, il gioco dell’Italia è uno dei migliori in circolazione, e sono sicuro che sarà molto interessante vedere come ogni squadra contrasterà l’altra”.