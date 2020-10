Italia-Olanda, Mancini: Immobile titolare dal primo minuto

Il CT della Nazionale Roberto Mancini fa il punto prima della sfida della sua Nazionale a Bergamo contro l’Olanda.

“Non è stata una giornata così strana, abbiamo solo ritardato l’allenamento. La speranza è che sia un falso positivo – ha detto il ct – Ci fa piacere essere qui a Bergamo, ci avrebbe fatto piacere essere qui con la gente per farla divertire, anche se l’Atalanta la sta già facendo divertire. Problema gol? Non credo che esista, magari essendo una squadra giovane dovremo essere più cinici sotto porta. Ma quando una squadra gioca bene e crea occasioni, i gol prima o poi li fa. Credo che la scorsa Nations League fosse all’inizio: dovevamo vedere i giocatori e valutarli. Questa edizione ci può servire per arrivare migliori all’Europeo. Dobbiamo e vogliamo migliorare ancora. Speriamo di segnare i gol che abbiamo mancato all’andata e in Polonia. Non abbiamo soggezione di nessuno, ma grande rispetto per tutti sì”.