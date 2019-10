Italia-Grecia, Mancini: Superiamo lo scoglio Grecia

Non si accontenta Roberto Mancini che vuole continuare a vincere sulla panchina azzurra portando a casa nel 2020 l’Europeo.

“Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante. Vogliamo andare a Euro2020, fare bene e arrivare fino in fondo perché il campionato d’Europa manca da tempo nella bacheca dell’Italia”

C’era anche Sinisa Mihajlovic a seguire l’allenamento di rifinitura della Nazionale italiana allo stadio Olimpico. Un momento molto toccante e un abbraccio tra amici in un momento difficile per il serbo.