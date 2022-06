Italia-Argentina, ct Mancini: Chiudiamo un ciclo vincente

Mancini presenta La Finalissima e i prossimi impegni di Nations League degli Azzurri.

“Sarà la gara che concluderà un ciclo – ha detto il ct dell’Italia in conferenza -. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro”.

Sui giovani da inserire: “Intanto devo continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico, poi però servirà coraggio, perché sarà un gruppo più giovane e che andrà supportato in modo diverso. Anche questa comunque sarà una cosa bella da fare. Non cambieremo tutta la squadra, ma nelle quattro partite (di Nations League, ndr) 1-2-3-4 giovani li metteremo. Poi è chiaro che non andremo a giocare per perdere, andremo lì per vincere”.