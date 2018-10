Iren 10x3 Special Luce: la nuova offerta di Iren

Spendere meno per la bolletta di luce e gas è un sogno per molti italiani. Questo sogno si può realizzare con le nuove proposte di Iren Luce e Gas. Non stiamo parlando di ridurre i consumi, al punto da non avere più la possibilità di godersi appieno la propria casa. Le bollette di luce e gas infatti sono modificate pesantemente proprio dai nostri consumi, gran parte di essi è una spesa quasi obbligatoria, nel senso che per avere la casa calda e utilizzare gli elettrodomestici che possediamo è necessario approvvigionarsi di gas e corrente elettrica. Per ottenere una bolletta della luce più leggera possiamo invece approfittare dell’offerta Iren 10×3.

La proposta Iren

L’offerta Iren 10×3 è chiara e precisa, come ci viene spiegato anche sul sito dell’azienda in modo esaustivo. Si tratta della possibilità di risparmiare sin dall’inizio, sottoscrivendo l’offerta che ci offre uno sconto di 10 euro per 3 volte:

10 euro sulla prima bolletta

10 euro sulla bolletta per il sesto mese di fornitura

10 euro di bonus accreditato sulla bolletta del dodicesimo mese di fornitura.

Quindi 30 euro reali di sconto sui consumi, sulle accise, sulle altre voci presenti in bolletta. Oltre a questo con l’offerta Iren 10×3 si ha anche la certezza di un prezzo per la componente energia leggero e sicuro: fissato per 2 anni a partire dal mese di attivazione della fornitura.

In più ogni nuovo cliente riceve immediatamente un voucher di 150 euro di sconto utilizzabile sull’e-shop Iren, da usare per acquistare prodotti e servizi messi a disposizione dall’azienda.

Come accedere a Iren luce e gas

Anche per le forniture di gas l’azienda Iren propone tariffe ed offerte alquanto vantaggiose. Oggi, grazie alla liberalizzazione del mercato delle forniture di luce e gas chiunque può diventare cliente Iren, in pochissimi passi. Per farlo è sufficiente contattare l’azienda, anche direttamente online, a qualsiasi ora del giorno. Prima di farlo è bene avere con sé un documento di identità e una bolletta della luce del gestore attuale, sulla quale sono reperibili tutti i dati che riguardano il punto di fornitura. Oltre a questo per accedere all’offerta Iren 10×3 è importante essere in possesso di un indirizzo e-mail, al quale sarà indirizzato il contratto. Se si decide di saldare le bollette tramite addebito sul conto corrente è consigliabile anche conoscere il proprio IBAN da fornire all’azienda al momento della sottoscrizione del contratto.

Cambiare gestore

Molti italiani ad oggi hanno ancora il gestore di fornitura dell’energia elettrica di vari anni fa, perché temono che il cambio di gestore sia complesso e difficile da realizzare. In realtà invece è una cosa semplice e immediata, il cliente non deve fare assolutamente nulla e non serve neppure che un tecnico entri nell’abitazione, questo sia per la luce, sia per il gas. Si possono trovare tutte le altre offerte per la luce qui, sul sito Iren, dove scegliere quella che ci sembra più congeniale. A tutto il resto penserà direttamente l’azienda.